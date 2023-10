Nicola Ventola alla BoboTv: "C'è stata solo una squadra in campo: l'Inter ha avuto vita facile nella costruzione con i braccetti, creava sempre gioco. La Roma cercava la palla lunga su Lukaku, i difensori la recuperavano facilmente e la squadra ripartiva. La partita è stata tutta così, fino al gol di Thuram. La Roma non può fare una prestazione così: hai dei giocatori, devi sfruttare le loro caratteristiche. E invece si sono confrontate due categorie completamente diverse: la Roma è stata in balia dell'Inter dall'inizio alla fine".