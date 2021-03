Intervenuto alla Bobo TV, ​Nicola Ventola ha dichiarato: "Sono molto d'accordo con Conte, l'Inter attuale poteva vincere la Champions League. Sui social Conte ha messo video di azioni interessanti, facendo provocazioni. In questo momento l'Inter ha trovato 11 titolari, qualità, si muove da squadra. Ci sono azioni in cui tiene la palla un minuto e poi arriva al tiro. E' la più completa, più solida e continua. Come qualità di gioco, da quando è entrato Eriksen, la squadra se la può giocare con chiunque. E ha Lukaku, che è tra i primi 3 attaccanti al mondo. Competere con City o Liverpool? In questo momento sì.