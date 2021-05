Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter, ricorda su Twitch alla Bobo tv il periodo in nerazzurro con Roberto Baggio: "​Non ha mai detto una parola fuori posto, non ha mai avuto una discussione con qualcuno, nonostante giocasse poco. Si faceva sempre trovare pronto, come quandò segnò una doppietta al Real in Champions League".