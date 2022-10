È morto all'età di 62 anni Gian Piero Ventrone, ex preparatore atletico della Juventus, che lavorava attualmente al Tottenham nello staff di Antonio Conte. Ventrone è stato preparatore atletico della Juventus dal 1994 al 2004, prima con Marcello Lippi e con Carlo Ancelotti come allenatori. Dopo l'esperienza a Torino, è stato per una stagione vice allenatore dell'Ajaccio (con Fabrizio Ravanelli come allenatore), poi ancora preparatore atletico del Catania e dei club cinesi del Jiangsu Suning e del Guangzhou Evergrande. Soprannominato il 'Marine' per i suoi duri allenamenti, nel 2021 era stato richiamato in Europa da Antonio Conte, nel ruolo di preparatore atletico degli Spurs. Nella Juventus, nei due periodi con Lippi (1994-1998 e 2001-2004), ha contribuito a una lunga serie di vittorie. Nella gallery, vi proponiamo quelle più importanti.



