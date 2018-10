È arrivato al Chievo Verona per riscattarsi dopo il flop mondiale con l’Italia, la delusione più grande della sua carriera. Per farlo, però, Gian Piero Ventura dovrà riuscire in una missione epica, ossia salvare una squadra “sottozero”, visto che i gialloblu sono a meno uno in classifica, a seguito della penalizzazione ricevuta. La delicatezza del suo compito, reputano gli analisti Sisal Matchpoint, lo mette da subito in una posizione scomoda, tanto che a poche ore dall’ufficializzazione del suo ingaggio, è già stata aperta la scommessa sul suo esonero entro la fine della stagione. Il rischio è concreto, a giudicare dalla quota, 2,50. Uno spiraglio di fiducia arriva però dalle previsioni sulle retrocessioni. Nonostante l’ultimo posto in classifica il Chievo non è la principale candidata: l’addio alla A si gioca a 1,35, mentre la missione salvezza è a 2,90. Peggio dei veneti, dunque, è messo il Frosinone, due punti più su, ma con una striscia di ko che dura da ormai da sei turni consecutivi: la squadra di Longo in B è un’opzione a 1,12.