Gian Piero Ventura sceglie il giorno di Italia-Svizzera per annunciare il suo ritiro. L'ex guida azzurra, che ha fallito la qualificazione al Mondiale 2018, ha deciso di mettere un punto alla sua carriera da allenatore: "Ho deciso di fermarmi. Non voglio più affrontare discorsi di campo. Dopo trentasette anni di calcio con tante soddisfazioni e qualche momento negativo penso sia un mio diritto riprendere la mia vita. Gli anni passano, voglio godermi la vita” - ha dichiarato a TMW. Poi lancia un messaggio: "Faccio un grande in bocca al lupo a Mancini affinché possa andare ai Mondiali e vincerli”.