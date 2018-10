. Eh, sì: il vaso comunicante, imposto dal tempo, pone un dilemma non facilmente risolvibile. Per esempio, con una bella squadra, pimpante ma inesperta, chiamo un allenatore d’esperienza, realista o un giovane ardimentoso, in vena d’esperimenti? E se la squadra lamenta, invece, una patente mediocrità? Anche in questo caso la risposta non è facile.. Forse è presto per dirlo, ma l’anziano allenatore che veleggia sui 70 anni,capace di condurre una compagine al riscatto,, in grado di raccogliere i cocci d’una squadra malamente assemblata, reduce per di più da una gravosa penalizzazione per la “questione plusvalenze”.Più che saggio,: né un fine psicologo, né un sergente di ferro. P, che quando il maggiordomo gli dice “il Tamigi è alla porta” risponde: “Fatelo passare”.. Quasi sempre ha allenato una squadra per una stagione soltanto, con l’eccezione di(ottenne ottimi risultati),. Monetizzava con poco. A Torino vinse per 2 a 1 un derby contro la Juve, dopo che i granata avevano sofferto per una ventina d’anni, però poi incappò in 8 sconfitte consecutivese, al termine della disgraziata avventura in Nazionale, si abbandonava candidamente al precipizio:- disse -Piombato a terra senza saperne la ragione, una volta rialzatosi, ammaccato e impolverato, si rialza stupito, ma soddisfatto. Si toglie la polvere dai vestiti, poi con naturalezza, fra un occhio nero e un ginocchio rotto, si ritiene soddisfatto, molto soddisfatto del risultato raggiunto.Forse per questo, dopo la seconda sconfitta consecutiva (la prima per 5 a 1, la seconda per 2 a 1) ha rassicurato tutti, tifosi, presidenti, simpatizzanti: “Se non ci salviamo, vuol dire che punteremo ad un altro obiettivo”.