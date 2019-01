Gian Piero Ventura torna a parlare della Nazionale. L'ex ct dell'Italia ha dichiarato a Lady Radio: "Se tornassi indietro non rifarei quella scelta, per allenare la Nazionale sono necessari alcuni presupposti. Credo che Mancini sia sulla strada giusta visti i giovani di qualità di cui può disporre come Barella, Chiesa e Verratti. Ci sono i presupposti per fare una crescita importante in azzurro. Non vedo l'ora di tornare in panchina, ho una grande voglia di riprendermi quello che da una parte mi appartiene, anche dopo quello che è successo con la Nazionale".



"Al Chievo ero andato per amicizia col presidente Campedelli, pensavo si potesse fare un determinato percorso. Ho trovato una squadra molto in difficoltà proprio dal punto di vista mentale. Faccio i complimenti a Di Carlo per quello che sta facendo, adesso è una squadra che crede alla salvezza… Io magari ho dato un po' di condizione fisica al Chievo di adesso".