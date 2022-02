Gian Piero Ventura a Radio Marte sulla lotta scudetto: Se gli azzurri battessero il Cagliari, sarebbero primi mentre un mese fa qualcuno storceva il naso guardando ai risultati della squadra di Spalletti. È un campionato un po' pazzo, i risultati sono spesso sorprendenti e aperti. Chi vince il titolo? La squadra che piano piano si abituerà a vincere. Ho visto il Milan contro la Salernitana: avevano la consapevolezza di dover vincere e invece hanno perso due punti. Per vincere si deve trovare l'abitudine alla vittoria. L'inter sta facendo bene anche dopo aver perso Conte, ma Inzaghi non è che abbia vinto chissà cosa, il campionato resta aperto a diverse soluzione. Il Milan ha la consapevolezza di poter vincere. Se il Napoli dovesse vincere lo scudetto, sarebbe straordinario: per chi ama il calcio, lo spettacolo conseguente, sarebbe incredibile".