L'ex ct della Nazionale ed ex allenatore del Torino, ha parlato a ItaSportPress in vista della sfida dei granata contro l'Inter:



FAVORITA - "L’Inter è favorita, ma accuserà le stanchezze post Champions. Dall’altra parte c’è un Toro molto affamato. La stagione dei granata la valuto in maniera positiva. Ivan Juric ha cercato di plasmare la squadra, portando una sua identità. Mi sembra ci sia riuscito".



BREMER - "Bremer è cresciuto esponenzialmente, fino a diventare tra i primi tre difensori del campionato. Se lo vedo bene all'Inter? Benissimo, così come in tutti i top club italiani e esteri"



BERARDI E DYBALA - "Come vedrei molto bene all'Inter Domenico Berardi, uno dei più grandi talenti italiani. E se Paulo Dybala andasse all’Inter, i nerazzurri farebbero un grande colpo. Questo è poco ma sicuro”.