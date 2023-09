Intervistato da Radio Kiss Kiss, l'ex ct, Gian Piero Ventura, ha creato un parallelo tra il momento del Napoli e quello dell'Inter.



"Nel primo mese si vedevano in campo nervosismo e tristezza. Contro l’Udinese si è rivisto invece un grande Napoli. Questo è un campionato strano. L’Inter ha vinto le prime 5, appena ha perso adesso si dice che è in crisi. In Italia si vive di eccessi".