L'ex ct Giampiero Ventura parla a margine dell'evento 'Milano Calcio City': "L'Inter del triplete nel 2010 era soprattutto risultati, ma non divertiva - riporta MilanNews.it - Il Milan di Sacchi, invece, ha vinto e divertiva. Ce ne sono molte di squadre che mi hanno fatto innamorare del calcio: il Milan di Sacchi, il Barcellona di Cruijff, quello di Guardiola. Squadre che facevano qualcosa che le altre non facevano, cioé si divertivano. Le emozioni non si possono comprare. Gattuso? Se scegli un allenatore devi dargli il tempo di portare avanti il suo lavoro, vale per qualsiasi tecnico. Credo che le scelte di una società sono ponderate, nel momento in cui fa una scelta deve fare delle valutazioni. Se ci sono delle problematiche si affrontano di volta in volta. Finire sulla graticola dopo 4 giornate è esagerato, ma non parlo solo di Gattuso, in generale".