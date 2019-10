Gian Piero Ventura, ex tecnico della Nazionale attualmente alla Salernitana, ha parlato ai microfoni di Julie Italia: "Mancini fin qui è stato veramente bravo al di là del valore delle squadre incontrate e condivido perfettamente il lavoro svolto dal ct azzurro. In particolare, mi soffermo sull’infornata di giovani talenti, che è estremamente importante. Alcuni cresciuti in maniera esponenziale come Chiesa, Barella, Sensi… Di Lorenzo, invece, è una delle grandi novità. Ricordo, però, anche Zaniolo della Roma. L’augurio che faccio all’Italia non è solo di qualificarsi agli Europei 2020, qualificazione che sicuramente al 99 per cento ci sarà, ma soprattutto di rappresentare uno zoccolo duro che mette in campo i giovani, con un percorso che possa diventare storico per la nostra Nazione. L’Italia deve tornare dove merita, ossia tra le grandi".