Gian Piero Ventura potrebbe tornare a Torino, ma questa volta non per allenare la squadra granata. Il prossimo autunno, infatti, all'ex ct della Nazionale potrebbe essere infatti affidato un altro incarico, quello di assessore dello sport del capoluogo piemontese. La notizia che rimbalza da questa mattina, riportata da La Repubblica, è che il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Paolo Damilano, nel caso in cui venisse eletto vorrebbe proprio l'ex allenatore del Toro come assessore allo sport.



Damilano e Ventura si conoscono da diversi anni e il candidato sindaco starebbe da tempo corteggiando il tecnico per un ruolo nella sua giunta. Se dovesse essere proprio il candidato di centrodestra a vincere le elezioni comunali a Torino (in programma in autunno) e Ventura dovesse essere nominato assessore allo sport, l'allenatore si troverebbe a dover sbrigare alcune faccende che riguardano da vicino proprio la sua vecchia squadra, su tutte quella del centro sportivo Robaldo. Da diversi anni il Torino ha vinto il bando per il terreno ma i lavori di rifacimento dell'impianto - che dovrebbe diventare il nuovo quartier generale delle giovanili granata - non sono ancora iniziati anche a causa di alcuni ritardi della burocrazia comunale.