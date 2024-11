Ventura: "Scudetto? Inter, Napoli o Atalanta. Milan e Juventus non in corsa"

Getty Images

L'allenatoreha parlato a Radio Kiss Kiss in vista della sfida tra Torino e Napoli: "La gara di domenica è delicata per il Torino che è alla portata del Napoli. E’ delicata perché il Torino è reduce da 4 punti nelle ultime 8 partite, la perdita di Zapata è stata devastante per la squadra ed hanno subito un trauma non solo tecnico ma anche psicologico. Ho visto i granata due volte quest’anno e li ho visti in seria difficoltà.Il mister è stato straordinario a ridare entusiasmo e a ridare fiducia al gruppo squadra. Dal punto di vista tecnico-tattico le squadre di Conte hanno sempre avuto una fluidità di gioco che quest’anno s’è vista ancora poco".

"Se con questi limiti il Napoli è primo questo fa ben sperare per il futuro. Il Napoli ha margini di miglioramento, bisogna capire come sfruttare a pieno le caratteristiche dei calciatori. Tra Buongiorno e Kim non c’è molta differenza, McTominay ha caratteristiche diverse da Zielinski così come sono diverse le caratteristiche di Osimhen e Lukaku. McTominay è stato adattato a fare di tutto e di più, fa la seconda punta, il centrocampista di rottura, ma credo che queste cose abbiano bisogno di tempo per emergere. Kvaratskhelia non viene messo in condizione di avere spazi davanti e viene penalizzato, ma c’è sempre bisogno di tempo per arrivare a certi meccanismi".

"Non vedo in corsa nè il Milan e nè la Juventus, le tre squadre che saranno in lotta saranno Inter, Napoli ed Atalanta. Thiago Motta è arrivato ieri ed ha le stesse problematiche di Conte, ma rispetto a Conte ha rivoluzionato il gruppo squadra".