L'ex allenatore del Torino e ct della Nazionale, Giampiero Ventura ha dichiarato: "Non credo che la Juve farà una corsa da sola, sarà una Serie A affascinante. Per la prima volta non vedo una Juve favorita. Se l’Inter accontenterà Conte, sarà in piena corsa. Occhio a Lazio e Atalanta, sono più consapevoli della loro forza. Ci sarà anche il ritorno del Napoli. Sarà una A aperta, è da folli azzardare pronostici"