Gian Piero Ventura, allenatore della Salernitana ed ex commissario tecnico della Nazionale, ha parlato ai microfoni di 'Radio Anch'io Lo Sport' su Rai Radio Uno: "Oltre al percorso estremamente positivo, la nota migliore è l'infornata di giovani. Abbiamo assistito alla crescita esponenziale di Chiesa, Bernardeschi, Sensi, Barella e quelli che arriveranno. Si è seminato per creare lo zoccolo duro del futuro, molti giocano anche le coppe. L'immagine è assolutamente positiva, per cui faccio i complimenti a Mancini, sono il suo primo tifoso".



SU BARELLA - "Quando lo convocai la prima volta, molti furono stupiti. Oggi gioca nell'Inter, fa esperienza internazionale. Spero molte squadre proseguano con questa tendenza.



SULLA SUA ESPERIENZA - "Io nel momento sbagliato? No, forse avrei dovuto pensarci quando ho accettato, non era la cosa più giusta da fare. Ho accettato con il cuore, serviva più raziocinio. Senza la Spagna ci saremmo qualificati con due mesi di anticipo".



SE HA INVIDIA - "No, mi sono un po' allontanato. E' stata un'esperienza dura, molti hanno guardato solo al risultato sportivo. Non bisognava pensare al risultato finale, ma anche ai presupposti. Ho dovuto prendere le distanze per riprendermi la vita, quella sconfitta ha tentato di cancellare i 34 anni di vita calcistica".