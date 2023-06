Il suo futuro calcistico è ancora da definire visto l'imminente addio alla Fiorentina (c'è l'interesse del Genoa), ma nella vita privata Lorenzo Venuti ha già una certezza, presto sarà papà: Augusta Iezzi, compagna del difensore classe '95, è in dolce attesa.



La coppia ha annunciato la lieta notizia sui social: "Questo è solo l'inizio di una nuova vita. 2+1 in arrivo". E non solo, perché hanno già svelato anche il sesso: palloncini azzurri al gender reveal, Augusta e Lorenzo aspettano un maschietto!



Nella nostra gallery le foto di Augusta Iezzi .