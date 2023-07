Lorenzo Venuti, oggi svincolato, ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport, queste le sue parole: "Non credevo che non mi sarebbe stato rinnovato il contratto: mesi fa mi erano state fatte promesse a cui però non hanno seguìto i fatti. In più di un'occasione erano stati spesi complimenti nei miei confronti da parte del club, frasi nelle quali ho riposto fin troppa fiducia. A gennaio ho capito che me ne sarei andato via a 0 e, lo ammetto, non è stato semplice concludere l’anno"



RIMPIANTI? - Non mi rimprovero nulla ma se c’è qualcosa che vorrei cancellare è quell'etichetta di “giocatore solo cuore” che mi è stata data. Se ho collezionato 100 presenze con la Fiorentina vuol dire che qualcosa di buono l’ho fatto. Futuro? Tengo aperta qualsiasi porta. Intanto mi sto allenando per tenermi in forma ma non mi precludo nulla, compresa un’avventura all’estero