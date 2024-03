Verde cuore Spezia: gol e rinnovo per restare in Serie B

Profili come Daniele Verde, nella lotta per non retrocedere, fanno la differenza. Leader tecnico ma anche dello spogliatoio, il fantasista napoletano si è immerso anima e corpo nella nuova complicata dimensione che vede lo Spezia in fondo alla classifica. La prima parte della stagione horror è stata mitigata da qualche acquisto azzeccato e risultati positivi, lasciando quantomeno gli Aquilotti in linea di galleggiamento per giocarsi tutto in queste restanti 8 giornate di campionato. E con Verde nel motore, fresco di rinnovo ed uomo del momento sul campo.



IL RINNOVO FINO AL 2027 - Durante il mercato invernale sembrava che il futuro dovesse tingersi di rosanero, con un approdo al Palermo dato per imminente. Invece ecco il colpo di scena, con permanenza in Liguria e contratto nuovo di zecca siglato fino al 2027: "Non ho mai detto che me ne voglio andare, alla Spezia mi trovo benissimo", aveva d'altronde dichiarato.



MVP DEL MOMENTO - Cinque reti in meno di due mesi ed MVP della penultima giornata grazie alla prestazione super (con doppietta e super gol) offerta contro il Sudtirol: potete anche chiamarlo 'Verde moment' se preferite, vista la sua presenza nella Top 11 del turno precedente. La pedina che D'Angelo muove per aumentare il tasso qualitativo e di pericolosità della propria squadra, sconfitta una sola volta nelle ultime 9 partite ed oggi a -3 dalla salvezza diretta.



"AIUTARE LO SPEZIA A TUTTI I COSTI" - Con 7 centri stagionali Verde è il bomber dello Spezia, ma al di là dei traguardi individuali la mente è rivolta unicamente alla permanenza in B degli Aquilotti. "Non mi pesa essere il cannoniere, l’importante è centrare l’obiettivo salvezza tutti insieme - ha spiegato pochi giorni fa a Il Secolo XIX - Nessuna responsabilità. Sento piuttosto il peso di voler aiutare la squadra a tutti i costi. La doppia cifra ovviamente rimane un traguardo importante per me, sarebbe la prima volta in carriera, ma non è certo il più importante della stagione".



"Ormai sono uno dei vecchi del gruppo, mi fa piacere essere considerato e rispettato per quello che faccio in campo ma ripeto: i miei gol sono importanti ma confido che oltre ai miei arrivino anche quelli dei miei compagni che stanno crescendo in fiducia per affrontare le prossime sfide con il giusto spirito".