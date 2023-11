Il trequartista del Como (serie B), Simone Verdi ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il campionato è ancora lungo, per noi l'obiettivo minimo sono i playoff. Se vogliamo parlare di proprietà e club a 360 gradi, penso che per ambizione, organizzazione e mezzi sì, siamo pronti. Ma il campo è un’altra cosa. Sappiamo però che il Como ha come obiettivo di arrivare la Serie A nel giro di pochi anni e continuerà a investire per raggiungerlo il prima possibile".



SUL MERCATO - "È stata un’estate particolare, all’inizio sembrava che il Torino volesse provare a tenermi, ma poi ho scelto di venire a Como per trovare continuità, giocarmi le mie carte e perché penso che questa società potrà darmi in breve tempo la possibilità di tornare su. Baselli mi aveva parlato del Como come una grande occasione ancora prima della fine dello scorso campionato, diciamo però che è stata solo una chiacchierata. Siamo grandi amici oltre al calcio e quando ci sentiamo durante il mercato parliamo di tutto meno che di campo. Dal punto di vista ambientale Como è un posto meraviglioso, il lago è unico e la vista è pazzesca".