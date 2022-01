Asse di mercato tra Cagliari e Torino. Sono in via di definizione gli ultimissimi dettagli per la partenza del centrocampista Baselli verso la Sardegna: nell'operazione potrebbe entrare il terzino Zallu (classe 2003).

Il difensore granata Izzo ha deciso di accettare la chiamata di Mazzarri: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Cagliari ha proposto in cambio Walukiewicz, pista però fredda. Intanto i sardi contendono a Lazio, Venezia e soprattutto Sampdoria l'attaccante del Benevento, Lapadula.



In uscita dal Torino il portiere Sava è a un passo dal Cluj, il trequartista Simone Verdi ha detto sì alla Salernitana: soluzione in prestito. La Sampdoria insiste per Linetty: impossibile in prestito, se i blucerchiati cambieranno le condizioni potrà esserci seguito.



In partenza dalla Samp c'è la punta Torregrossa destinato al Pisa, che gira l'attaccante Tommasini dal Fiorenzuola alla Paganese sempre in prestito.

Il Brescia (che ha ricevuto una richiesta per Ndoj dal Perugia, da dove sono in partenza Murano verso l'Avellino e Righetti al Gubbio) si consola con Bianchi dal Genoa.