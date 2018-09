Il Napoli, ieri, ha dovuto smentire ufficialmente anche la voce di un presunto litigio tra Verdi e Insigne all'interno dello spogliatoio nell'intervallo del match con la Samp. Come riporta La Repubblica, in realtà tra i due c'è stato solo un più banale scambio di vedute in campo. L'unico ad alzare un po' la voce tra il primo è secondo tempo è stato proprio mister Carlo Ancelotti, lamentandosi per l’ennesimo approccio alla partita troppo morbido da parte della sua squadra.