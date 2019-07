Il trasferimento di Simone Verdi al Torino è stato dato, già da diversi giorni, in dirittura d'arrivo, con qualcosa in più di 20 milioni destinate alle casse del Napoli ed un rapido addio, dopo una sola stagione. Per saperne di più, calciomercato.com ha intervistato in esclusiva Donato Orgnoni, agente dell'attaccante.



Dopo un'annata a Napoli, c'è il Torino?

"Non c'è nessun accordo con il Torino e non ho in agenda appuntamenti con la dirigenza granata. Siamo solo in attesa di capire cosa ci comunicherà il Napoli. Non è detto che resti in azzurro, ma non sappiamo se andrà via"



Intanto, il precampionato è stato di buon livello

"Ottimo, direi. Simone si sta impegnando tanto, si sta allenando con grande intensità e le amichevoli lo hanno dimostrato. Vuole giocarsi le sue fiches continuando a mettersi a disposizione di Ancelotti con questo impegno"



Che futuro immagina per Verdi?

"Un futuro dove possa esprimere tutto il suo potenziale, dove possa essere protagonista. A breve si aprirà il valzer degli attaccanti e vedremo cosa accadrà anche per Simone. Per il momento siamo a Napoli, felici di esserlo".