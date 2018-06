Porto sempre a termine qualsiasi cosa decida di iniziare. Vado via dopo essere cresciuto come calciatore, come uomo. Ringrazierò sempre questa città, questa squadra perché se oggi sono quel che sono è grazie a voi. Mani sul petto, direzione cuore perché è qui che vi terrò sempre. pic.twitter.com/Vo52XuiWq6 — Simone Verdi (@simoneverdioff) 5 giugno 2018

Simonevia Twitter: "Porto sempre a termine qualsiasi cosa decida di iniziare. Vado via dopo essere cresciuto come calciatore, come uomo. Ringrazierò sempre questa città, questa squadra perché se oggi sono quel che sono è grazie a voi. Mani sul petto, direzione cuore perché è qui che vi terrò sempre".