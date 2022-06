Simone Verdi è stato uno dei protagonisti della salvezza della Salernitana ma non è detto che resti nel club campano anche il prossimo anno. Il trequartista tornerà infatti al Torino dal prestito e l'allenatore, Ivan Juric, lo convocherà per la preparazione. Il futuro di Verdi dipenderà anche da quanto la Salernitana deciderà di spendere per il 29enne.