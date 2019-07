“Verdi vuole trovare più continuità, la società sta valutando insieme a lui". Parole queste di Carlo Ancelotti che ha confermato la volontà dell'esterno offensivo di lasciare il Napoli dopo appena una stagione. Alla finestra per l'ex Bologna ci sono Torino e Sampdoria.



Tra i granata e i blucerchiati sono i primi a essere in vantaggio per acquistare il cartellino del giocatore. Il presidente Urbano Cairo non ha però ancora tentando l'affondo decisivo per Verdi: prima di provare a portare a termine l'affare, il patron del Torino vuole attendere e vedere come proseguirà il cammino della squadra di Walter Mazzarri in Europa League.