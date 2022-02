Di Roma di molto altro, ha parlato Carlo Verdone, attore e regista romano e romanista, s "Il Diabolico e il Divino”, programma radiofonico in onda su New Sound Level 90FM.

"Io credo che ci sia un po’ un’assenza della società, perché in realtà nessun tifoso ha mai sentito la voce di Friedkin - ha iniziato Verdone -. All’inizio andava anche bene, però dopo un po’ si devono far sentire. Nel calcio e soprattutto nella Roma, è importante entrare negli spogliatoi e far sentire la propria voce, non basta quella di Mourinho, serve quella del presidente e del figlio del presidente. Stanno tutti e due quasi sempre allo stadio, devono andare negli spogliatoi si devono anche arrabbiare certe volte, devono motivare anche loro la squadra perché non basta Mourinho come motivare". Poi Verdone ha parlato anche di Zaniolo, uno dei giocatori del momento: "Zaniolo ce la mette tutta, è un ottimo giocatore, molto potente, non può che crescere ed è stato indubbiamente penalizzato da certi arbitraggi, questo è sicuramente vero. Intorno a Zaniolo però bisogna mettere un mosaico che combacia, ha bisogno dei giocatori che vanno d’accordo con lui, con ruoli chiari manca il regista, mancano i giocatori di fascia, mancano un bel po’ di giocatori alla Roma. Abraham è bravo ma prende solo traverse, è un ‘traversaro’".