Lo ha testimoniato la stessa fidanzata su Instagram: niente mercato per Jordan Veretout, a Napoli c'è spazio solamente per l'amore. Nel giorno del compleanno di Sabrina, la dolce metà del centrocampista gigliato, il giocatore le ha fatto una sorpresa, chiedendole la mano. Calcio da una parte e anelli nel mezzo: dopo Ceccherini, c'è un altro viola in procinto di sposarsi.