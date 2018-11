Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a L'Equipe del Napoli, avversaria in Champions del PSG. Queste le dichiarazioni del centrocampista viola: "Quello che ti colpisce del San Paolo è la grandezza. È uno stadio vecchio, molto grande nel quale senti tutta l'atmosfera del sud Italia: la gente è calda e fa tanto rumore. Sai che in campo farai fatica a parlare con i tuoi compagni. L'impianto magari non è così bello, ma fa impressione: nonostante la pista di atletica ti sembrerà che i tifosi sono a due passi da te".