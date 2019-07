Jordan Veretout è pronto a iniziare la sua nuova avventura alla Roma. Intorno alle 20.30, il centrocampista francese è arrivato alla Stazione Termini, primi passi nella Capitale che diventerà la sua nuova casa. Nella mattinata di sabato, a partire dalle 8.30, sosterrà le visite mediche assieme ad Amadou Diawara, arrivato in giallorosso dal Napoli.



DETTAGLI - Dopo le visite mediche, Veretout firmerà il contratto che lo legherà alla Roma per le prossime cinque stagioni, con un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione più 300mila di bonus. Affare da 19 milioni di euro complessivi per quanto riguarda il cartellino: alla Fiorentina andranno 1 milione per il prestito, 16 per l'obbligo di riscatto più altri due di bonus. Manca solo l'ultimo step burocratico, Veretout è pronto per la sua nuova avventura in giallorosso.