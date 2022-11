L'ex centrocampista di Fiorentina e Roma Jordan Veretout è stato convocato da Didier Deschamps e farà parte della spedizione francese in Qatar per il Mondiale, ma alla gioia per una chiamata inattesa fa da contraltare un caso su cui Le Monde cerca di far luce.



DI CHE SI TRATTA - Il suo trasferimento la scorsa estate dalla Roma all'Olympique Marsiglia fu gestito dalla società di consulenza e management sportivo VV Consulting, creata dall'uomo d'affari russo ed ex presidente del Monaco, Vadim Vasilyev. Con lui, lavora come "team manager", Bachir Néhar, il quale è anche magazziniere della nazionale di Deschamps e proprio per la sua presenza viene ipotizzata l'esistenza di un "conflitto d'interesse". Néhar è noto nell'ambiente dei Bleus per essere molto vicino al ct, legatissimo a Mbappé e compagno ideale di sfide a poker di molti giocatori. Ha un contratto fino alla conclusione dei mondiali in Qatar, e la nazionale sembra essergli servita per fare lobbying su Veretout, che senza di lui non avrebbe scelto di far gestire il suo trasferimento dalla Roma alla società di Vasilyev.