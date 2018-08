La Fiorentina lo ha corteggiato, trattandolo a oltranza, venendo scavalcata da Roma e Napoli. I partenopei, alla fine, l'hanno spuntata, con i viola che hanno virato - senza troppo rammarico - su Alban Lafont. Alex Meret, adesso, difende i colori azzurri, anche se il suo pre-campionato lo ha subito messo fuori dai giochi. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l'estremo difensore potrebbe rientrare in campo alla quarta giornata proprio contro la società toscana che, dal canto suo, in quella sfida potrà riaccogliere Jordan Veretout, squalificato per tre turni nella scorsa stagione dopo un calcione a Joao Pedro.