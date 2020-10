Jordan Veretout era il primo obiettivo del Napoli sul mercato per rinforzare il centrocampo. Il club del presidente De Laurentiis aveva stanziato 30 milioni di euro per acquistare il 27enne francese ex Fiorentina, rimasto alla Roma con cui è sotto contratto fino a giugno 2024 con un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione.



Anche perché, dopo l'olandese Nathan Aké dal Bournemouth, il Manchester City ha preso il difensore portoghese Ruben Dias dal Benfica e così Koulibaly è restato al Napoli. Che ha regalato a Gattuso un altro centrocampista francese: Bakayoko, già allenato dal tecnico ai tempi del Milan. I dettagli nel nostro focus video.