Che Jordan Veretout sia promesso sposo del Napoli non è un mistero. Tanto che i tifosi della Fiorentina non gli hanno perdonato l'atteggiamenti degli ultimi mesi, nei quali il centrocampista francese è sembrato più di una volta con la testa altrove e la valigia già pronta. All'uscita dal campo - in favore del connazionale Bryan Dabo - i tifosi della Viola hanno fischiato Veretout, tributandogli una standing ovation "al contrario". E subito dopo, la Curva Fiesole ha iniziato a cantare: "Odio Napoli".