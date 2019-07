Sembra essere finalmente arrivata la parola fine sulla telenovela estiva legata al futuro di Jordan Veretout. Il centrocampista francese, separato in casa alla Fiorentina ormai da tempo, in mezzo a molte voci di mercato tra Roma e Milan, sembra aver scelto i giallorossi per continuare il suo percorso di crescita. Il giocatore era stuzzicato dai rossoneri, ma la volontà ferrea della squadra capitolina ha fatto ricredere il giocatore, che ha sposato la squadra giallorossa.



TRATTATIVA- L’incontro decisivo si è concluso da poco, l’entourage del giocatore ha incontrato gli uomini mercato della Roma, che hanno mostrato nuovamente la volontà di chiudere, offrendo un contratto quinquennale al ragazzo tra i 2.3 e i 2.5 mln a stagione. In serata si concluderà anche la trattativa con la Fiorentina, che sta ancora provando ad alzare il prezzo.



FIORENTINA- I viola ed i giallorossi stanno trattando ormai da giorni, e potrebbero essere arrivati alla conclusione. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la Roma ha provato fino alla fine ad inserire nella trattativa Gregoire Defrel, che però non ha mai convinto Pradè, che ha provato in tutti i modi ad aumentare la parte cash della trattativa. Le cifre intorno alle quali si chiuderà il trasferimento saranno 19 milioni di parte fissa, più circa 2-3 milioni di bonus, per arrivare ad una cifra che si assesti intorno ai 23 milioni, che sono la cifra che la Fiorentina ha più o meno richiesto.