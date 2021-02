«Quanti ne mancano?». «Uno, mister». A cosa si riferissero Paulo Fonseca e Jordan Veretout al momento del cambio l’ha raccontato nel postpartita lo stesso tecnico giallorosso «Con lui avevo fatto una sfida sui gol, gli avevo chiesto di farne più di 10 in campionato». Con la doppietta rifilata all’Udinese infatti Veretout ha superato il suo record personale di 8 reti in una stagione, registrato nel 2017/18, primo anno con la Fiorentina. Quello che né lui né Fonseca hanno raccontato è quando e come sia nata quella “sfida”.



NO AL NAPOLI - Lo scorso settembre il Napoli aveva fatto arrivare a Veretout un’offerta importante. A quel punto Fonseca è intervenuto: “Jordan, da qui non ti devi muovere. Resta e ti farò fare almeno dieci gol”, il senso del suo discorso come riporta Repubblica. Parole che nella testa del giocatore hanno smosso qualcosa, anche perché la famiglia Friedkin e il ceo Fienga non avevano alcuna intenzione di cederlo. Anzi, in settimana l’agente Mario Giuffredi ha incontrato il general manager Tiago Pinto per parlare di un adeguamento di contratto.