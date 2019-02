Il centrocampista francese della Fiorentina, Jordan Veretout ha dichiarato al settimanale So foot club: "Prima di trasferirmi in Italia stavo pensando di tornare al Saint-Etienne, ma volevo andare all'estero per confrontarmi con un'altra realtà. C'era pure la possibilità di andare a giocare in Spagna in un campionato che si addice più alle mie caratteristiche, ma poi ho detto subito sì alla Fiorentina. Avevo già visto alcune partite dei viola e ho capito che la Serie A era un campionato buono per farmi crescere".