La cessione di Jordan Veretout è già stata decisa, dalla Fiorentina e dal giocatore stesso. Il centrocampista viola, aspettando novità dal mercato, è regolarmente partito per Moena in ritiro con la squadra allenata da Vincenzo Montella. I tifosi viola, però, non hanno preso bene la situazione legata a Veretout e l’hanno pesantemente apostrofato durante la prima seduta di oggi dalle tribune: “vattene”, “stattene a casa”, “non correre che ti fai male” e altre durissime parole rivolte al francese. Veretout si è allenato regolarmente coi compagni, ma aspetta novità a breve per cambiare aria.





LE OFFERTE - Milan, Roma e Napoli sono le protagoniste di un'avvincente sfida di mercato dall'esito ancora incerto per Veretout. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, i giallorossi sono in leggero vantaggio, avendo offerto un ingaggio più alto al giocatore (circa 3 milioni di euro) e avendo manifestato la volontà di andare incontro alla richiesta dei viola di 25 milioni di euro per il cartellino, inserendo una contropartita tecnica che potrebbe essere Defrel. Milan e Napoli hanno messo sul piatto una proposta contrattuale simile e leggermente inferiore a quella della Roma ma, se il club di Laurentiis (il più gradito a Veretout per progetto e ambizioni) ha prima la necessità di sfoltire la propria mediana, con Rog che è il candidato più forte a lasciare, i rossoneri sperano di trovare la chiave giusta per convincere la Fiorentina a cedere. Veretout aspetta novità sul futuro a Moena, tra i duri attacchi dei tifosi viola...