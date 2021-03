Il grave infortunio di Veretout ha spento il sorriso di Fonseca. Si prevede una lunga indisponibilità: minimo 40-45 giorni. Problema al flessore della coscia destra: la sensazione, con il giocatore costretto ad uscire dal campo con l'aiuto dei medici e senza appoggiare il piede, è stata subito quella della lesione importante. Cioè lo strappo.



ESAMI - La diagnosi, però, sarà ufficiale solo in giornata. L'ecografia di ieri, anche per il vasto versamento, non ha chiarito l'entità del danno. La presenza del sangue non fa ben sperare: il rischio che la lesione sia almeno di secondo grado è molto alto (addirittura potrebbe essere pure di terzo). Se la risonanza magnetica confermerà quanto emerso dall'esame fatto ieri, il centrocampista resterebbe fuori un mese e mezzo. Così, guardando le prossime tappe della Roma sul calendario della stagione, perderebbe gli ottavi di Europa League contro lo Shakhtar e come minimo 5/6 gare di campionato, quelle contro il Genoa, il Parma, il Napoli, il Sassuolo, il Bologna e probabilmente anche quella contro il Torino.