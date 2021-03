Uno dei punti di forza della Roma è senza dubbio Jordan Veretout, che ieri ha raggiunto quota 10 gol in campionato: il primo centrocampista francese a riuscirci dopo Platini. E il club giallorosso pensa a blindarlo: due settimane fa l'agente ha incontrato per la prima volta Tiago Pinto. Presentazioni di rito, ma anche discorsi sul rinnovo del francese che guadagna tre milioni di euro netti a stagione fino al 2024. L'intenzione della Roma è di aumentare gli anni di contratto alzando anche lo stipendio del giocatore fino a 3,5 milioni più bonus e provare così a blindarlo. Il Napoli resta sempre in agguato e già la scorsa finestra di mercato era stato vicino a ottenere il sì del francese. Decisiva potrebbe essere la partecipazione in Champions dei due club.