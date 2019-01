Jordan Veretout dirà presto sì alla sua Fiorentina. Ancora insieme, perché quel contratto a scadenza nel giugno 2021 è sempre stato un pericolo che la dirigenza ha voluto sventare proponendo il rinnovo fino al 2023: traguardo vicino, Veretout ha cambiato agente e la situazione si sta sbloccando. Uno dei colpi a sorpresa di questi anni, l'ex Aston Villa prepara la firma ma rimane molto richiesto sul mercato, non c'è soltanto il Napoli interessato da tempo.



SPINGE L'INTER - Come vi abbiamo raccontato mesi fa, anche l'Inter ha preso informazioni su Veretout ritenuto ideale per caratteristiche per la mediana a due di Spalletti. Non è un'operazione fattibile per gennaio; di certo si sta ragionando anche sul suo nome per la prossima estate, l'Inter non si arrende su questo affare per giugno nonostante il rinnovo imminente con la Fiorentina che conta di blindarlo. Il prezzo andrà ad alzarsi, naturale: valutato attorno ai 25/30 milioni, Veretout sarà un pezzo pregiato del prossimo mercato. Con un lucchetto viola addosso in più.