Dopo Mourinho in conferenza stampa è stato il turno di Jordan Veretout. Ecco le sue parole



Qual è il tuo obiettivo? Pensi al rinnovo?

"Vincere con la Roma e tornare in nazionale. Sono contento di esserci tornato, ora voglio vincere anche con la Roma. Il rinnovo? Il mio procuratore è in contatto con la società. Il club sa che deve fare, io sono romanista e voglio restare".



Come ti trovi nel ruolo di mediano?

"Mi trovo bene, l'avevo fatto a Firenze. Posso giocare anche mezzala, posso andare più avanti e fare la differenza. Ma giocare mediano mi piace, toccare sempre la palla aiuta. Faccio quello che mi chiede il mister".



Giocare tutte le partite può complicarvi le cose?

"Ho iniziato bene il campionato, ora non sto giocando come prima. È difficile giocarle tutte, ma ora sto recuperando e sto meglio. Mi spiace non giocare domenica, ma pensiamo a domani. Poi arriverà il Bologna, non è un problema. Concentrati su domani, vogliamo fare una grande partita".