ìTanta felicità per Jordan Veretout, che non ha nascosto in privato le proprie emozioni per la pre-convocazione da parte di Didier Deschamps per gli impegni che vedranno la Francia affrontare l'Olanda in Nations League il 16 novembre e l'Uruguay in amichevole il giorno 20 dello stesso mese. La lista definitiva, raccontano le testate transalpine, sarà ufficializzata l'8 novembre.