Primi giorni da giocatore della Roma per Jordan Veretout, che ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali giallorossi: "Essere qui per me significa giocare in un grande club. Sono molto contento, è un club storico con grandi giocatori. Avrò la fortuna di giocare con compagni fenomenali. Per me è molto bello, sono contento".



SULLA TRATTATIVA - "E' stata una lunga trattativa, ma oggi sono felice di essere arrivato a Roma. E' una grande squadra, ecco il motivo per cui sono qui. Anche il mister è stato molto importante, mi ha chiamato e mi ha convinto, potrò migliorare molto con lui. Mi ha detto che mi seguiva da tempo, che mi voleva nella sua squadra. Mi ha spiegato che gioco voleva, mi è piaciuto molto il suo discorso, penso possa farmi crescere. Ora sta a me impegnarmi e dare il massimo per fare il meglio".



SULLA SERIE A - "E' un campionato che rientra nelle mie corde. Mi piace giocare in Italia, miglioro costantemente. E' un campionato che mi si addice, per questo sono voluto rimanere in Italia. Voglio restarci a lungo e vestire a lungo la maglia della Roma".



SUL RUOLO - "E' indifferente per me. Do il massimo in qualsiasi ruolo il mister ritenga opportuno che giochi. Mi piace sia la fase offensiva che difensiva, ho imparato ad attaccare e difendere in Italia. Non ho preferenze".



SUGLI OBIETTIVI - "Il mio primo obiettivo è giocare alla Roma, divertirmi, fare bene e ottenere il miglior piazzamento possibile. La Roma è una grande squadra, poi forse giocherò in Nazionale. Ho già avuto qualche pre-convocazione, la Nazionale è sempre nei miei pensieri, qui ho tutto quello che mi serve per raggiungerla".



MESSAGGIO AI TIFOSI - "Ai tifosi dico che sono molto felice di essere qui, spero lo siano anche loro. Darò il massimo e lotterò per la maglia. Ho giocato contro la Roma, ho visto il tifo che ha: è incredibile. E' uno dei motivi per cui sono qui. Mi piace la tifoseria e lo stadio della Roma. Sono tutti fattori che hanno fatto della Rroma la mia prima scelta".