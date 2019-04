Vergogna a Milano.in città per la sfida di Coppa Italia con il Milan in programma questa sera al Meazza, ha srotolato uno striscione nella centralissima corso Buenos Aires, a pochi passi da Piazzale Loreto, che recitava:. Hanno cantato per pochi minuti slogan fascisti, hanno raccolto lo striscione e poi se ne sono andati. Una chiara provocazione il giorno prima del 25 aprile.Piazzale Loreto a Milano ha un gran significato nella storia d'Italia. Il 28 aprile 1945 il cadavere di Benito Mussolini (morto fucilato dai partigiani a Tremezzina, in provincia di Como) venne trasportato e successivamente appeso nella piazza non lontana dalla stazione Centrale, insieme a quelli dell'amante Claretta Petacci e di altri maggiorenti del partito.