Brutto episodio avvenuto martedì scorso sugli spalti di San Siro, al termine di Italia-Ucraina, gara valida per la qualificazione all’Europeo 2024, come riportato da Il Giorno: una signora sui trent’anni, pur di strappare la maglia del suo idolo Davide Frattesi, si è messa a spintonare e tirare i calci a dei bambini di dodici anni.



IL RACCONTO - Questo il racconto di una delle mamme: "Stavo guardando la partita dal primo anello verde con mio figlio e tutti gli altri ragazzini dell’Aldini (società di calcio satellite del Milan ndr ) e come sempre, allo scadere del 90’, sono scesi vicino alla barriera per salutare i calciatori, Fin qui tutto normale. L’episodio vergognoso si verifica quando Frattesi, avvicinandosi, lancia la maglia tra il pubblico. Uno dei calciatori del nostro gruppo riesce a prenderla e a quel punto si scatena il parapiglia. Una donna sui trent’anni comincia a strattonare i ragazzi e addirittura a tirare i calci. A quel punto il povero malcapitato la lascia. E ha fatto bene aggiungo io. Perché contro l’ignoranza non ha senso fare braccio di ferro. L’abbiamo identificata perché ha pubblicato un post con il commento “Spiaze per chi pensava di fottermela” ma essendo io una psicoterapeuta ed esperta della traumatologia da eventi ho preferito evitare di divulgare il nome per impedire il linciaggio mediatico".