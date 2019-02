Nemmeno il tempo di accogliere con tristezza la notizia del ritrovamento del cadavere di Emiliano Sala a bordo dell'aereo precipato il 21 gennaio scorso ne La Manica, che le sentite manifestazioni di vicinanza alla famiglia ha dovuto cedere il passo all'idiozia dei beceri da stadio. In particolare di due supporters del Southampton, battuto ieri a domicilio dal Cardiff City, quella che avrebbe dovuto essere la prossima squadra del giocatore argentino; nel corso del match del St. Mary's, hanno pensato di bene di irridere i tifosi gallesi mimando il gesto dell'aereo.



Un'iniziativa di pessimo gusto che non è sfuggita ad alcuni steward presenti sugli spalti e che hanno provveduto immediatamente ad arrestarli: "Il Southampton conferma che due tifosi sono stati fermati e costretti a fornire le loro generalità alla polizia durante il match contro il Cardiff City. Il club continuerà a lavorare a stretto contatto con le autorità per identificare chi avesse compiuto questi gesti indecenti verso i sostenitori avversari. Tali comportamenti non sono tollerati durante le nostre partite e al St. Mary's". Ora i due soggetti posti in stato di fermo saranno giudicati dalle autorità competenti e vanno verso l'esclusione a vita dagli stadi inglesi.