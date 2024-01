There is absolutely no place in our game for racism: we are appalled.



We are with you, Mike.#WeRespAct pic.twitter.com/GR52R7RR7G — AC Milan (@acmilan) January 20, 2024

LA LEGA SERIE A CONDANNA OGNI FORMA DI RAZZISMO. pic.twitter.com/3wOCYt9SZt — Lega Serie A (@SerieA) January 20, 2024

Episodio vergognoso al Bluenergy Stadium di Udine:, partita valida per la 21ª giornata di Serie A,. La partita è poi ripresa dopo cinque minuti di stop.- Le prime avvisaglie sono arrivatericevuti dal settore alle sue spalle, occupato dai tifosi di casa. Il direttore di gara ha recepito e segnalato prontamente a quarto uomo e addetto della Procura federale e prontamente, come da prassi, è arrivato dallo speaker l'annuncio per dissuadere i sostenitori friulani a proseguire.- L'avviso però cade nel vuoto e il gol del momentaneo vantaggio di Loftus-Cheek al 32' scatena nuovamente i tifosi friulani. Altri insulti razzisti, questa voltaraggiunto dai compagni di squadra e poi anche da Stefano Pioli e componenti della panchina per stare vicini al portiere.- I giocatori dell'Udinese, capitanati da, si sono prodigati per placare i tifosi e dopo cinque minuti di gioco fermo, Maignan è stato convinto a tornare in campo. Secondo annuncio da parte dello speaker e ripresa del gioco, con maggiore attenzione però anche a quanto accade sugli spalti. Quarto uomo e rappresentante della Procura Federale, riferisce l'inviato di Sky Sport, sono stati invitati a recarsi alle spalle della porta di Maignan per ascoltare eventuali nuovi insulti.- La questione però non si è risolta, perchéper cessare cori e insulti di stampo razzista.- Prima dell'inizio della stagione, ad agosto 2023, il designatore capo dell'AIAparlava così delle procedure da adottare in questo tipo di situazioni: ". Dal primo minuto della prima partita. Fenomeno intollerabile e siamo stufi, nessuno si deve permettere di portare il razzismo su un campo di calcio. Al primo accenno ci fermeremo per uno o due minuti. Senza annunci preventivi perché sono superati. Poi spetterà all'ufficiale di pubblica sicurezza decidere se sospendere la gara se i gesti razzisti vanno avanti".- Immediata la reazione del Milan, che sui propri social ha diffuso un messaggio di sostegno a Maignan: "Nel nostro gioco non c'è assolutamente posto per il razzismo: siamo sconvolti. Siamo con te, Mike".- Anche la Lega Serie A è intervenuta sulla vicenda, con un messaggio di condanna sui propri social.