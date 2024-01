Udinese-Milan, insulti razzisti a Maignan che lascia il campo: gara interrotta per qualche minuto

Episodio vergognoso al Bluenergy Stadium di Udine: Udinese-Milan, partita valida per la 21ª giornata di Serie A, è stata interrotta per insulti razzisti all'indirizzo di Mike Maignan e i giocatori rossoneri sono rientrati negli spogliatoi per supportare il portiere francese. La partita è poi ripresa dopo alcuni minuti di stop.



PRIMO RICHIAMO - Le prime avvisaglie sono arrivate al minuto 26', quando Maignan ha avvicinato l'arbitro Fabio Maresca lamentando insulti razzisti ricevuti dal settore alle sue spalle, occupato dai tifosi di casa. Il direttore di gara ha recepito e segnalato prontamente a quarto uomo e addetto della Procura federale e prontamente, come da prassi, è arrivato dallo speaker l'annuncio per dissuadere i sostenitori friulani a proseguire.



STOP - L'avviso però cade nel vuoto e il gol del momentaneo vantaggio di Loftus-Cheek al 32' scatena nuovamente i tifosi friulani. Altri insulti razzisti, questa volta Maignan dice basta: Maresca ferma la partita, il portiere francese rientra nel tunnel degli spogliatoi seguito dai compagni di squadra e poi anche da Stefano Pioli e componenti della panchina per stare vicini al portiere.



LA RIPRESA - I giocatori dell'Udinese, capitanati da Roberto Pereyra, si sono prodigati per placare i tifosi e dopo alcuni minuti di gioco fermo, Maignan è stato convinto a tornare in campo. Secondo annuncio da parte dello speaker e ripresa del gioco, con maggiore attenzione però anche a quanto accade sugli spalti. Quarto uomo e rappresentante della Procura Federale, riferisce l'inviato di Sky Sport, sono stati invitati a recarsi alle spalle della porta di Maignan per ascoltare eventuali nuovi insulti.